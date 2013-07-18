Парламент Греции принял законы, необходимые для получения кредита

Парламент Греции проголосовал за пакет законов, одобрение которых является условием выделения Афинам кредитов на 6,8 млрд евро.

Как передает РИА «Новости», за все статьи закона проголосовали от 153 до 168 депутатов, кроме одной, касающейся муниципальной полиции, - ее поддержали 152 депутата из 300. Для принятия решения необходим 151 голос. Голосование по части статей проводилось поименным опросом.

Законопроект был принят голосами входящих в правящую коалицию депутатов "Новой демократии" и ПАСОК.

Во время голосования возле здания парламента проходил многотысячный митинг, в котором участвовали учителя, школьные охранники, муниципальные полицейские, служащие местных органов власти и безработные. Полиция перекрыла все подходы к парламенту.

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