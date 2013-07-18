В МВФ прогнозируют замедление темпов роста экономики Китая

В Международном валютном фонде считают, что экономика Китая в текущем году может расти темпами, которые окажутся меньше прогнозов. Кроме этого, экономика страны становится более уязвимой из-за роста теневого финансового сектора.

Эксперты МВФ отмечают, что риски того, что ВВП Китая в 2013 г. прибавит менее чем 7,75%, выросли после появления данных о снижении активности в промышленном секторе в прошлом месяце, сообщают Вести.ru.

При этом большую озабоченность вызывают проблемы с теневым финансовым сектором, который, несмотря на усилия властей, продолжает развиваться. Этот фактор увеличивает уязвимость экономики Китая.

"Прогноз для экономики ухудшается из-за растущих проблем в финансовой и бюджетной сферах, а также секторе недвижимости", - говорится в сообщении фонда.

Аналитики МВФ считают необходимым перейти к новой модели роста, которая будет ориентирована на потребление. Примечательно, что аналогичную цель как раз преследуют китайские власти.

Прогноз МВФ на 2013 г. предполагает, что экономика Китая в текущем году вырастет на 7,75%, а в следующем году темпы снизятся до 7,7%. Экономика Китая выросла во II квартале на 7,5% в годовом выражении, что хуже темпов в 7,7% и 7,9% в I квартале 2013 г. и IV квартале 2012 г. соответственно. Тем не менее пока темпы роста соответствуют цели правительства.

Примечательно, что министр финансов Лоу Цзивэй на прошлой неделе заявил, что темпы в 6,5% "не будут большой проблемой". Goldman Sachs, HSBC и Barclays в прошлом месяце сократили свои прогнозы до 7,4%, что стало бы самыми слабыми темпами с 1990 г.

Правительство Китая в марте установило новый целевой показатель по росту ВВП в 2013 г. на уровне 7,5%, при этом средний рост за пять лет с 2010 по 2015 гг. должен составить 7%.