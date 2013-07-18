Европейцы заплатили 90 млрд евро за помощь банкам Греции, Кипра и Испании - СМИ

Около 90 миллиардов евро заплатили европейские налогоплательщики за помощь банкам Греции, Кипра и Испании. Из этой суммы 35 миллиардов евро можно было сэкономить, сообщают СМИ.

Спасение банков Греции, Кипра и Испании обошлось европейским налогоплательщикам в 90 миллиардов евро. Из этой суммы 35 миллиардов евро можно было сэкономить, если бы при распределении помощи не были допущены ошибки, сообщает в среду, 17 июля, газета Süddeutsche Zeitung. По данным издания, в исследовании института Finpolconsult, подготовленном по запросу фракции "зеленых" в бундестаге, отмечается, что многие вкладчики воспользовались медлительностью политиков и вывели из банков свои деньги, передает Немецкая волна.

В частности, из испанского банка Bankia "исчезли" два миллиарда евро - и эту сумму пришлось компенсировать за счет налогоплательщиков. Из греческих банков было выведено в общей сложности 1,3 миллиарда евро.

Комментируя обнародованные данные, эксперт по финансовым вопросам фракции партии "Союз-90"/"Зеленые" в бундестаге Герхард Шик (Gerhard Schick) заявил, что антикризисная политика канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и "тройки" оказалась хорошей для банкиров и плохой для налогоплательщиков.

В свою очередь эксперт института Finpolconsult Ханс Йоахим Дюбель, (Hans Joachim Dübel) под руководством которого проводилось исследование, отметил, что в будущем к процессу спасения финансовых институтов сначала следует привлекать вкладчиков и лишь затем деньги налогоплательщиков. Странам ЕС необходимо четко зафиксировать, в какой последовательности должны использоваться средства для спасения банков, считает эксперт.