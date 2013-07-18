В Беларуси золотой запас Нацбанка вырос на 500 кг

Минск. Золотой запас Национального банка Беларуси за первое полугодие вырос на 500 кг и достиг 33,8 т по данным на 1 июля 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в Нацбанке Беларуси.

«Золотой запас увеличился за счет покупки драгоценных металлов у Министерства финансов, а также за счет переработки некондиционных слитков в банковские кондиционные, которые были зачислены на металлические счета. При этом в планах у Нацбанка увеличение золотого запаса, несмотря на нисходящий тренд по золоту на мировом рынке», - пояснили в Национальном банке Беларуси.

Справка УНИАН. За 2012 год золотой запас Национального банка Беларуси увеличился на 1,6 тонн и составил 33,3 тонн на 1 января 2013 года. В 2011 году золотой запас Национального банка Беларуси вырос на 400 кг.

Золотой запас Нацбанка Беларуси исчисляется в тоннах и включает золото (91,5%), а также серебро, платину и палладий.