Группа компаний ВЕТЭК покупает 80% акций «Брокбизнесбанка»

Владельцы «Брокбизнесбанка» подписали соглашение, в результате которого 80% акций банка переходят в собственность группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко. Об этом УНИАН сообщил источник в «Брокбизнесбанке».

"Переговоры о продаже велись уже давно, с марта текущего года. Слухи о том, что нас ("Брокбизнесбанк" – УНИАН) продали, поползли еще в понедельник, но о подписании соглашения стало известно только сегодня. 80% акций банка переходят группе ВЕТЭК, - сказал источник.

По информации газеты «Коммерсант-Украина», новым главой наблюдательного совета банка станет Борис Тимонькин, а председателем правления — Игорь Францкевич.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Тимонькин сообщил журналистам, что покидает пост главы правления «Укрсоцбанка» в связи с переходом на должность заместителя главы наблюдательного совета «Восточно-европейской топливно-энергетической компании» (ВЕТЭК). По словам Тимонькина, в новой структуре он будет на уровне набсовета руководить одним банком, а также будет приобретен банк среднего размера.

Справка УНИАН. ВЕТЭК – крупная многопрофильная энергетическая компания, которая ведет производственную, торговую и инвестиционную деятельность в нефтегазовой отрасли на территории Украины, России, Белоруссии, Казахстана, а также стран Центральной Европы. ВЕТЭК консолидирует активы, деятельность которых включает торговлю бензином, нефтепродуктами, сжиженным и природным газом, а также другую производственную, торговую и инвестиционную деятельность.

4 марта 2013 года крупнейшая частная российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» продала украинской группе «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

«Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 17,4 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 14,26 млрд грн, обязательства – 14,48 млрд грн, средства клиентов - 12,55 млрд грн, собственный капитал - 2,92 млрд грн, уставный капитал - 2,52 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 2,88 млн грн. Основными акционерами банка на 1 апреля 2013 года являлись Сергей и Александр Буряки, владеющие по 48,6007% и 46,9930% акций соответственно.

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