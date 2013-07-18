Миндоходов запускает новый электронный сервис для налогоплательщиков

Министерство доходов и сборов Украины в тестовом режиме запустило новый сервис «Электронной кабинет налогоплательщика», позволяющий в режиме реального времени подавать налоговые декларации одним пакетом и контролировать состояние расчетов с бюджетом.

Как разъяснили УНИАН в пресс-службе Миндоходов, электронный кабинет – это персональное автоматизированное рабочее место налогоплательщика, работать на котором можно с любого компьютера, подключенного к сети Интернет.

«Новый сервис – шаг к он-лайн отношениям налогоплательщика и работников органов доходов и сборов. Преимущества сервиса – подача отчетности в режиме реального времени со всеми дополнениями, а также возможность быстро оценить состояние расчетов с бюджетом», - пояснили в Миндоходов.

Как отметили в министерстве, возможности сервиса будут расширяться – вплоть до возможности подавать заявки на регистрацию плательщика того или иного налога в реальном времени.

«Электронный ключ для оформления отчетности в электронном виде можно получить бесплатно в 104 пунктах регистрации Центра сертификации электронных ключей Миндоходов», - напомнили в Министерстве.

Как сообщал УНИАН, внедрение сервиса «Электронный кабинет налогоплательщика» ведется с 1 января 2013 года в рамках выполнения соответствующего поручения Кабинета министров Украины. Ранее предполагалось, что сервис будет полностью внедрен в два этапа, в течение двух лет и за счет средств государственного бюджета, а также других источников, не противоречащих законодательству Украины.

В частности, на первом этапе, в 2013 году, будет проведена информационная кампания по использованию сервиса, начнется предоставление деклараций в режиме реального времени с использованием электронной цифровой подписи, а также сервисных компонентов «Налоговая отчетность» и «Расчеты с бюджетом».

На втором этапе, в 2014 году, будет введен расчет пени, формирование и заполнение платежных документов в рамках сервисного компонента «Расчеты с бюджетом». Налогоплательщик получит доступ к индивидуальному налоговому календарю (календарю осуществления обязательных платежей), а также к информации о налоговых льготах, включая их перечень и объем. Кроме того, будет внедрен механизм общения с налоговыми органами.