ВЕТЭК: вхождение группы в акционерный капитал «Брокбизнесбанка» - важный инвестпроект

Группа компаний ВЕТЭК подтвердила вхождение в акционерный капитал «Брокбизнесбанка».

Об этом говорится в совместном пресс-релизе группы и банка, опубликованном на сайте ВЕТЭК.

«Вхождение холдинга ВЕТЭК в акционерный капитал «Брокбизнесбанка» - стратегически важный инвестпроект, который позволит финучреждению стать мощным игроком, сегментировать рынок и усилить позиции своих клиентов», - говорится в сообщении.

Как сообщается, Александр и Сергей Буряки останутся в составе акционеров. Наблюдательный совет банка возглавит заместитель председателя набсовета ГК ВЕТЭК Борис Тимонькин, его заместителем будет Александр Буряк. Председателем правления банка планируется назначить Игоря Францкевича, ранее возглавлявшего «Райффайзенбанк Украина», принадлежавший группе ВТБ банк «Мрия» и украинскую «дочку» Credit Agricole - «Индекс-Банк».

Как сообщается, стратегия финучреждения включает амбициозные планы партнеров по вхождению банка в десятку лучших банков Украины. Условия сделки будут оглашены в течение одного-двух месяцев - после заключения договора, когда будут получены все необходимые для этого разрешения регулирующих органов.

Как сообщал УНИАН, владельцы «Брокбизнесбанка» подписали соглашение, в результате которого 80% акций банка переходят в собственность группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.

Справка УНИАН. ВЕТЭК – крупная многопрофильная энергетическая компания, которая ведет производственную, торговую и инвестиционную деятельность в нефтегазовой отрасли на территории Украины, России, Белоруссии, Казахстана, а также стран Центральной Европы. ВЕТЭК консолидирует активы, деятельность которых включает торговлю бензином, нефтепродуктами, сжиженным и природным газом, а также другую производственную, торговую и инвестиционную деятельность.

4 марта 2013 года крупнейшая частная российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» продала украинской группе «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

«Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 17,4 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 14,26 млрд грн, обязательства – 14,48 млрд грн, средства клиентов - 12,55 млрд грн, собственный капитал - 2,92 млрд грн, уставный капитал - 2,52 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 2,88 млн грн. Основными акционерами банка на 1 апреля 2013 года являлись Сергей и Александр Буряки, владеющие по 48,6007% и 46,9930% акций соответственно.