“ПриватБанк” продлил кредит Симферопольскому вино-коньячному заводу на 3 года

Крупнейший в Украине банк по объему активов “ПриватБанк” и Симферопольский вино-коньячный завод заключили соглашение о пролонгации ранее предоставленной кредитной линии на сумму 14,7 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, кредит пролонгирован на 3 года и будет направлен на пополнение оборотных средств предприятия, закупку виноматериалов и выпуск новых видов продукции. "Многолетнее сотрудничество с банком позволяет предприятию не только эффективно работать даже в самых сложных экономических условиях, но и успешно развивать производство, расширяя перечень продукции”, - цитирует пресс-служба банка гендиректора завода Сергея Иванова.

Также сообщается, что Симферопольский вино-коньячный завод стал одним из первых предприятий отрасли, которое пользуется банковскими кредитами по самым низким ставкам в размере 4% годовых при оплате поставщикам с помощью новой услуги "Гарантированный платеж". Как сообщили в банке, объем гарантированных платежей, которыми сможет рассчитываться предприятие, на сегодня составляет более 2 млн грн.

"Новая услуга банка разработана специально для производственников и позволит пользоваться как предприятию, так и производителям винограда заемными средствами банка по самым низким ставкам, что значительно снизит себестоимость продукции и даст возможность работать с большей рентабельностью”, - приводятся в пресс-релизе слова заместителя председателя правления «ПриватБанка» Владимира Яценко.

Справка УНИАН. ООО "Симферопольский вино-коньячный завод" - одно из ведущих предприятий Украины по производству коньяков.

Основными владельцами предприятия являются компания Tayvest Limited (Кипр, 63,66%), а также Фонд имущества АР Крим (30,04%).

«ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99%), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).