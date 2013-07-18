Госфининспекция возместила государству потери на 763 млн грн

Сотрудники Государственной финансовой инспекции Украины в январе-июне обеспечили возмещение государству финансовых и материальных потерь на общую сумму 762,8 млн грн., сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, из этой суммы 335,3 млн грн составило возмещение потерь, выявленных в предыдущие периоды.

«За отчетный период финансовые инспекторы проверили 3,3 тыс. предприятий и учреждений», - сообщили в Госфининспекции.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году органы Госфининспекции обеспечили возмещение потерь государственных средств на сумму 1,9 млрд грн, проверив 8,9 тыс. предприятий и организаций.