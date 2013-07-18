Столичные предприниматели в июне бесплатно получили 4,2 тыс. ключей электронной цифровой подписи, позволяющих оформлять налоговую отчетность в электронном виде, а также пользоваться электронными сервисами, доступными налогоплательщикам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

«В целом за полугодие клиентами аккредитованного Центра сертификации ключей стали 25 тыс. физических лиц - предпринимателей и 10,5 тыс. юридических лиц», - сообщили в ведомстве.

В Миндоходов также разъяснили, что для получения ключа необходимо подать регистрационную карту, паспорт заявителя и копию учетной карты налогоплательщика.

Как сообщал УНИАН, в целом по стране Министерство доходов и сборов Украины в январе-июне 2013 года бесплатно выдало 414,5 тыс. ключей электронной цифровой подписи для 290 тыс. клиентов Аккредитованного центра сертификации.

18 июля Миндоходов в тестовом режиме запустило новый электронный сервис «Электронный кабинет налогоплательщика», который представляет собой автоматизированное рабочее место налогоплательщика, с ним можно работать с любого компьютера.