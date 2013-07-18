Закон о векселях стимулирует развитие предприятий - Клименко

Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко уверен, что принятый Верховной Радой закон о векселях даст дополнительный стимул к развитию предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Харькове после встречи с руководителями предприятий с иностранными инвестициями.

Он выразил уверенность, что закон будет подписант Президентом Украины и вступит в силу.

«Я уверен, что закон будет подписан и даст бизнесу дополнительный стимул к развитию», - сказал министр.

По словам Клименко, закон о векселях востребован бизнесом.

Министр не согласен с точкой зрения экспертов Федерации работодателей Украины, которые заявили, что закон о векселях изымет из оборота более 20 млрд грн и заморозит обязательства перед работодателями на 5 лет.

«Эксперты, которые давали подобную оценку, глубоко заблуждаются, не понимают сути закона и не разбираются в том, что предлагается. На самом деле это более чем удобный инструмент, востребованный бизнесом, который сегодня дает возможность иметь дополнительный инструмент в лимите финансовых инструментов», - подчеркнул Клименко.

По его мнению, механизм казначейских векселей является прогрессивным в современной ситуации.

Клименко также подчеркнул, что механизм является добровольным, а автоматическое возмещение НДС происходит в денежном выражении.

«Поэтому какие-то риски надуманны», - подчеркнул Клименко.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями со сроком обращения 5 лет и 5% доходностью.

Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявлял, что объем текущей задолженности по возмещению НДС составляет 4,5 млрд грн и еще 11 млрд грн, которые на сегодняшний день оспариваются в судах. Просроченной задолженности, по словам Клименко, в Украине нет. При этом Клименко заверял, что со своей стороны Миндоходов сделает все возможное, чтобы сделать вексель по-настоящему привлекательным финансовым инструментом.

Однако в Федерации работодателей подсчитали, что объем потерь оборотных средств предприятий в случае полноценного введения в оборот казначейских векселей может составить 20 млрд грн.

Кабинет министров Украины дважды, в 2004 и 2010 гг., оформлял НДС-облигациями свою просроченную задолженность перед субъектами хозяйствования по возмещению им налога на добавленную стоимость. Во время последнего выпуска было эмитировано четыре транша общим объемом 16,4 млрд грн. Срок обращения выпущенных бумаг - до 2015 года. Предприятия - держатели НДС-облигаций могли или оставлять их себе, или продавать с дисконтом, пополняя свои оборотные средства.

По заявлению премьер-министра Украины Николая Азарова, благодаря такому инструменту фактически удалось ликвидировать просроченную задолженность по возмещению НДС.