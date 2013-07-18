«Родовид Банк» значительно сократил убыток

«Родовид Банк» в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократил убыток на 89% - до 7,447 млн грн.

Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

Согласно отчетности, в первом полугодии 2013 года активы банка выросли на 1,05% - до 8,968 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов снизились на 7,74% - до 266,651 млн грн, обязательства выросли на 0,86% - до 5,273 млрд грн, средства клиентов снизились на 3,61% - до 196,374 млн грн, собственный капитал вырос на 1,32% - до 3,695 млрд грн, уставный капитал банка не изменился и составляет 12,359 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Родовид Банк» в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, сократил убыток на 0,8% - до 40,03 млн грн. В 2012 году банк сократил убыток до 10,594 млн грн против 1,4 млрд грн за 2011 год.

«Родовид Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупных банков. В 2009 году банк был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

14 сентября 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе «Родовид Банка» санационный банк, главными задачами которого являются продолжение работы по возвращению собственных активов; работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства.