Миндоходов в Киеве аннулировало 35 лицензий за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним

Сотрудники управления по контролю за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве в январе-июне 2013 года зафиксировали 43 нарушения законодательства в сфере торговли алкоголем и табачными изделиями и аннулировали 35 лицензий на право розничной торговли этими товарами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления.

«Территориальные органы Миндоходов при поддержке городских властей проводят пропаганду здорового способа жизни, а оперативные подразделения Миндоходов совместно с отделами уголовной милиции по делам детей и службой по делам детей Киевской государственной городской администрации ведут необходимую работу в рамках ежесуточных мероприятий «Дети улицы», - сообщили в Миндоходов.

В частности, за 6 месяцев т.г. сотрудники указанных подразделений провели 212 проверок субъектов хозяйствования и выявили 311 случаев нарушений законодательства. Помимо продажи алкоголя и сигарет подросткам, частыми были случаи продажи подакцизных товаров по заниженным или завышенным ценам, продажи товаров без акцизных марок или без визуального указания опасности употребления таких товаров.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году органы налоговой службы наложили 700 тыс. грн штрафов на предприятия торговли за продажу алкоголя и сигарет лицам, не достигшим 18 лет.