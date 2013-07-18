Рост ВВП Украины в 2013 году составит 0,3% - EY

Международная аудиторская компания EY (ранее - «Эрнст энд Янг») второй раз с начала года снизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году до 0,3% с прогнозируемых ранее 2,4%.

Об этом компания сообщила в ежеквартальном обзоре быстроразвивающихся рынков, текстом которого располагает УНИАН.

«Несмотря на рост ВВП на 0,5% в 1-м квартале 2013 года, ухудшение динамики экспорта и частных инвестиций фактически привели к тому, что по сравнению с 1-м кварталом 2012 года ВВП Украины снизился на 1,3%. Даже несмотря на некоторое улучшение в сельскохозяйственном секторе, медленные темпы промышленного производства тормозят рост экономики, пока не улучшится состояние рынков еврозоны и России. Вследствие этого, наш прогноз роста ВВП в 2013 году составил лишь 0,3%», - говорится в обзоре.

По оценкам экспертов EY, номинальный ВВП Украины в 2013 году составит 163,3 млрд долл. США, ВВП на душу населения – 3,653 тыс. долл. США (в текущих ценах). В 2014 году рост ВВП составит 3,9% (номинальный ВВП - 172,4 млрд долл. США; 3,878 тыс. долл. США на душу населения), в 2015 году - 4,5% (188,2 млрд долл. США; 4,256 тыс. долл. на душу населения), в 2016 году – 4,4% (205,7 млрд долл. США; 4,675 тыс. долл. на душу населения).

Уровень инфляции (индекс потребительских цен), по прогнозам компании, составит 2% в 2013 году, 6% - в 2014 г., 5,5% - в 2015 г. и 5,5% - в 2016 году.

Дефицит государственного бюджета, по ожиданиям EY, в текущем году вырастет до 5,1% ВВП, в 2014 г. - снизится до 4%, в 2015 г. - до 3,4%, в 2016 г. – до 2,5%.

Дефицит текущего счета платежных операций, по прогнозам EY, в 2013 году составит 6,7% ВВП, в 2014 г. – 6,3%, в 2015 г. – 5,8%, в 2016 г. – 5,2%.

Валовой внешний долг, как прогнозирует компания, в 2013 и 2014 годах установится на уровне 94,9% ВВП, в 2015 г. – снизится до 91,6%, в 2016 г. – до 87,9%.

Обменный курс доллара США (средний за год), по оценкам компании, по итогам 2013 года составит 8,3 грн/долл., в 2014 г. и 2015 г. – 8,7 грн/долл., в 2016 г. – 8,8 грн/долл.

Процентная ставка по краткосрочным займам, по оценкам EY, сохранится на уровне 7,0% в текущем году, вырастет до 7,1% в 2014 и 2015 гг., и вернется к прежнему уровню в 7% в 2016 г.

«Значительный дефицит платежного баланса (9% ВВП в 2012 году) и высокая стоимость обслуживания долга требуют нового резервного или программного кредита от МВФ в этом году. В случае ухудшения мировой конъюнктуры на украинские экспортные товары и услуги и отсутствия позитивных изменений делового климата и тенденций в привлечении иностранных инвестиций, можно ожидать увеличения дефицита платежного баланса, что истощит валютные резервы государства и усилит риски ослабления национальной валюты», - приводятся в отчете слова управляющего партнера EY в Украине, сопредседателя Центра по исследованию развивающихся рынков EY Global Алексея Кредисова.

Как говорится в отчете компании, при концентрации производства только на промежуточных товарах, спрос на которые очень цикличен, годовой прогноз восстановления продаж странам ЕС и России составляет 4% в 2014 году и почти 4,5% в 2015-2016 годах, однако политическая нестабильность в свете президентских выборов в начале 2015 года может негативно повлиять на экономические перспективы.

По оценкам аналитиков EY, за прошлый год уровень инфляции снизился, но сокращение субсидий с целью ограничения дефицита бюджета (5% ВВП) может иметь обратный эффект во второй половине года, с возвращением к процентной ставке по среднесрочным кредитным обязательствам в размере 5-6%.

«Продолжение сотрудничества с МВФ, на которое возлагалось столько надежд, обернется повышением цен на газ для населения и увеличением ряда других расходных статей, что, в свою очередь, ускорит темпы роста заработной платы», - полагают аналитики EY.

Как сообщал УНИАН, в начале мая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в обзоре региональных экономических перспектив спрогнозировал незначительное замедление (-0,5%) роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году.

В апреле текущего года Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году до 1% с 3,5% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн).

При этом, согласно прогнозу Всемирного банка, в 2014 году возможно улучшение ситуации на внешних рынках, в результате чего рост ВВП Украины в 2014 году ожидается на уровне 3%. На 2015 год эксперты Всемирного банка прогнозируют рост ВВП страны на уровне 4%.

Согласно данным Госстата, ВВП Украины в первом квартале 2013 года снизился на 1,3% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года, при этом по сравнению с 4-м кварталом 2012 года и с учетом сезонного фактора показатель роста ВВП составил 0,5%.

Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%, номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1,409 трлн грн.

Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%.