«Универсал Банк» в 1-м полугодии получил 23,6 млн грн прибыли

«Универсал Банк» в первом полугодии 2013 года получил 23,576 млн грн прибыли против убытка в 83,964 млн грн, полученного за аналогичный период прошлого года.

Об этом банк сообщил в отчетности, обнародованной на официальном сайте.

Согласно отчетности, активы банка за первое полугодие выросли на 7,95% - до 7,569 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов снизились на 14,91% - до 3,425 млрд грн, обязательства банка выросли на 8,46% - до 6,954 млрд грн, средства клиентов - на 2,85%, до 3,304 млрд грн, собственный капитал - на 2,44% - до 615,694 млн грн, уставный капитал не изменился и составляет 1,163 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 22,093 млн грн. В 2012 году банк снизил убыток на 27% - до 272,6 млн грн по сравнению с показателем 2011 года в 373,2 млн грн.

«Универсал Банк» (Universal Bank, г. Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. С 2006 года банк входит в состав международной финансовой группы Eurobank (Греция), представленной в 8 странах Европы.