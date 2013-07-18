Миндоходов готово администрировать налог на недвижимость

Министерство доходов и сборов Украины готово к администрированию налога на недвижимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко на брифинге в Харькове после встречи с руководителями предприятий с иностранными инвестициями.

«Сегодня Министерством доходов и сборов проводятся все необходимые процедуры, чтобы администрировать. Мы были и мы готовы к администрированию данного налога. У нас есть вся необходимая информация. Мы сегодня далее совершенствуем процедуру администрирования», - сказал Клименко.

При этом он отметил, что министерство готово вернуть плательщикам средства, которые они уплатили как налог на недвижимость, или оставить эти деньги в счет налоговых обязательств, которые возникнут в будущем.

«Что касается тех переплат, которые есть у населения (более 4 тыс. человек успели уплатить налог), то мы готовы отдать их плательщику назад или оставить их в счет тех налоговых обязательств, которые у них возникнут», - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, 4 июля т.г. Верховная Рада перенесла срок введения и уплаты налога на недвижимость, отличную от земельного участка, до 31 декабря 2013 года - срока завершения сверки всех данных по объектам налогообложения и формирования реестра плательщиков данного налога.

Министерство доходов и сборов Украины обещает беспрепятственно возвращать средства, уже уплаченные налогоплательщиками как налог на недвижимость, отличную от земельного участка.