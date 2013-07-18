Миндоходов разработает свою модель всеобщего декларирования доходов

Министерство доходов и сборов Украины в сотрудничестве с иностранными консультантами разработает собственную модель всеобщего декларирования доходов граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко на брифинге в Харькове после встречи с руководителями предприятий с иностранными инвестициями.

«Мы анализируем лучшую, прогрессивную модель, которая даст ответ на вызовы сегодняшнего дня, Мы не копируем ничью систему. Мы идем по своему пути, создавая ту систему, которая будет максимально эффективной», - сказал Клименко.

Министр заверил, что перед утверждением в Кабинете министров и парламенте система всеобщего декларирования доходов граждан будет в сентябре вынесена на широкое обсуждение.

«Я считаю, что к сентябрю, как мы и обещали, у нас уже будет готова модель, будет готов законопроект, который мы вынесем на обсуждение, прежде чем подавать в правительство, а потом в зал Верховной Рады. Без широкого обсуждения данный законопроект не будет вынесен на заседание правительства», - заявил Клименко.

По его словам, всеобщее декларирование доходов граждан необходимо «для построения современной системы налогообложения».

Клименко подчеркнул, что внедрение всеобщего декларирования позволит получить дополнительные доходы бюджету, а также является шагом «к социальной справедливости».

Как сообщал УНИАН, о готовности к введению всеобщего декларирования доходов Государственная налоговая служба, которая вошла в состав Министерства доходов и сборов, была готова еще в октябре 2012 года. Вместе с тем, министр доходов и сборов Клименко обращал внимание, что практика всеобщего декларирования доходов может быть введена в 2014 году, когда профильные службы досконально изучат лучший мировой опыт в этой сфере. В январе 2013 года он заявил, что этот вопрос будет обсуждаться с привлечением экспертов и общественности, несмотря на то, что сама по себе данная инициатива является современной и отвечает общеевропейским тенденциям.