Клименко заявляет, что претензии к WebMoney обоснованы

Претензии Министерства доходов и сборов к электронной платежной системе WebMoney являются обоснованными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко после встречи с руководителями предприятий с иностранными инвестициями.

«Наши претензии объективны. Те нарушения норм закона, о которых мы говорили, сегодня находят подтверждение. Все находится в процессе работы. Претензии являются обоснованными», - сказал Клименко.

Он подчеркнул, что Миндоходов в правовом поле сможет доказать претензии к WebMoney.

«Мы умеем доводить начатые дела до конца в рамках правового поля», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в середине июня Министерство доходов и сборов, сотрудники которого арестовали на связанных с электронной системой WebMoney счетах свыше 60 млн грн, заявило, что подозревает компанию в легализации доходов, полученных преступным путем. По мнению Миндоходов, деятельность оператора платежной системы WebMoney в Украине в том виде, в котором она проводилась на территории государства, не соответствовала нормам действующего украинского законодательства, в частности требованиям Закона Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине», а также ряда подзаконных актов, регламентирующих эмиссию, обращение и использование «электронных денег» и подобных платежных единиц.

Миндоходов также обратило внимание на тот факт, что в октябре 2012 года были внесены изменения в законодательство, регламентирующие деятельность платежных систем и развитие безналичных расчетов.