Котировки гривни к закрытию межбанка изменились незначительно

В среду, 17 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно до 8,1495/8,1535 грн/долл. с 8,1495/8,1515 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро повысились до 10,6804/10,6896 грн/евро с 10,6893/10,6920 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни повысились до 0,2512/0,2516 грн/рубль. С 0,2517/0,2521 грн/рубль на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3090/1,3125.

Как сообщал УНИАН, в среду, 17 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1555/8,1585 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,6922/10,7002 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2511/0,2515 грн/рубль.

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