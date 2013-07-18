Квартальный отчет Morgan Stanley оказался лучше прогнозов

Прибыль Morgan Stanley во втором квартале превысила прогнозы, поскольку доходы повысились во всех его крупных подразделениях, в частности, в сфере торговли и гарантирования ценных бумаг, сообщает Reuters.

Чистая прибыль банка, применимая к держателям обычных акций, выросла до 802 млн долл., или 41 цента на акцию во втором квартале с 564 млн долл., или 29 центов на акцию годом ранее. За исключением специальных позиций прибыль Morgan Stanley составила 45 центов на акцию, превысив средний прогноз аналитиков в 43 цента на акцию.

Эти результаты включают в себя доход, связанный с изменением стоимости собственного долга банка, во многом нейтрализованный расходами на покупку остатков подразделения по управлению состояниями, которым Morgan Stanley владел вместе с Citigroup Inc.

Выручка от торговли сырьем и активами с фиксированной доходностью выросла на 50% до 1,15 млрд долл.

Доход от гарантирования долга вырос примерно на 24% до 418 млн долл., а доход от гарантирования акций повысился на 16% до 327 млн долл.

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