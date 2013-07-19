Moody's пересмотрело прогноз рейтинга США с "негативного" на "стабильный"

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз для экономики США с "негативного" на "стабильный" и подтвердило наивысший кредитный рейтинг "ААА", передает Русская служба Би-би-си.

В заявлении агентства говорится, что экономика США росла быстрее, чем экономики других стран с тем же рейтингом. Также агентство отмечает, что несмотря на сворачивание антикризисных мер, ситуация осталась стабильной, а размер госдолга продолжал сокращаться.

В июне рейтинговое агентство Standard & Poor's также повысило прогноз для экономики США.