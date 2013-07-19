Детройт могут признать банкротом - долги превышают 15 млрд долларов

Детройт (штат Мичиган), бывший некогда столицей автопрома США, начал процедуру банкротства из-за многомиллионного бюджетного дефицита и внешних долгов, превышающих 15 млрд долларов.

Если суд признает финансовую несостоятельность города, это станет крупнейшим муниципальным банкротством в истории США, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Для спасения города власти штата назначили Детройту сити-менеджера по решению экстренных вопросов. Им стал юрист и финансист Кевин Орр, который однажды уже спас от банкротства автомобильный концерн Chrysler.

В прошлом месяце Детройт был вынужден прекратить выплаты по внешним долгам, чтобы выполнить обязательства перед горожанами в виде выплат пенсий, соцпакетов и взносов на поддержание городской инфраструктуры.

Мэр города Дэйв Бинг заверил жителей Детройта, что зарплаты муниципальным служащим будут исправно выплачиваться, чтобы городские службы работали без перебоев.

Орр предсказывает, что в долгосрочной перспективе внешний долг города может вырасти до 20 млрд долларов. В этой связи он полагает, что объявление банкротства может стать первым шагом на пути спасения Детройта из долговой ямы.

Заявление с просьбой признать город банкротом было отправлено в федеральные инстанции в четверг. В сопроводительном письме губернатор Мичигана Рик Снайдер написал, что поддерживает это прошение.

Аналитики опасаются, что в сложившейся ситуации многие компании могут уйти из Детройта.

Однако автомобильный гигант General Motors уже заявил, что банкротство города никак не отразится на работе концерна, и более того, даст Детройту возможность начать все с чистого листа.

В период с 2000 по 2010 годы число жителей города сократилось на 250 тыс. Большинство уехало жить в другие штаты. Во многом это связано с сокращением инвестиций в городскую инфраструктуру.

На этом фоне власти города захлестнула волна коррупционных скандалов.

В четверг Белый дом заявил, что пристально следит за развитием ситуации в Детройте.

Детройт - не первый американский город, решивший объявить себя банкротом. В 2012 году три города в Калифорнии – Стоктон, Маммот и Сан-Бернардино – сделали то же самое.

В 2011 году Харрисбург в Пенсильвании также подавал прошение, но оно было отклонено.