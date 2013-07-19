Приговор Навальному навредит инвестиционной привлекательности России - СМИ

Приговор оппозиционеру Алексею Навальному отразился и на деловом мире Москвы, и на зарубежном сообществе инвесторов, пишет Газета.ru со ссылкой на The Financial Times. Как предполагают участники рынка, вердикт по делу «Кировлеса» навредит способности России привлекать инвестиции и сдержит появление нового поколения предпринимателей.

Ранее сообщалось, что российские фондовые биржи до вынесения приговора Навальному демонстрировали рост в пределах 0,5%. После оглашения вердикта индекс ММВБ к 13.32 мск (18 июля) упал на 1,3%, индекс РТС снизился на 1,04%.

«Это еще один негатив для внешнего имиджа России», — заявил, в частности, представитель Renaissance Capital Чарли Робертсон.

В заметке отмечается, что приговор Навальному был вынесен в период, когда Россия столкнулась с замедлением экономического роста, одной из главных причин которого стало резкое падение уровня инвестиций.