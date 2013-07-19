Основной вопрос заседания стран G20 - поиск инвесторов для роста мировой экономики - Силуанов

В российской столице сегодня начинается двухдневное заседание министров финансов и управляющих центробанками стран G20, главными на котором станут темы привлечения долгосрочных инвестиций, реформы МВФ, политики количественного смягчения, прозрачности налогообложения.

Как ожидается, на заседании в пятницу глава Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гуриа представит доклад ОЭСР по проблеме уменьшения налоговой базы и перевода прибыли. Увеличить прозрачность налогообложения предлагается наладив международный обмен соответствующей информацией, а также принудив компании раскрыть конечных бенефициаров, передает ИТАР-ТАСС.

Как ранее рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов, на встрече "одним из основных вопросов станет тема поиска источников инвестиций для экономического роста".

"Сегодня вопрос источников роста мировой экономики серьезно стоит в мировой повестке дня. В нынешних условиях банковское кредитование постепенно свертывается, бюджетные источники ограничены, поэтому привлечение институциональных инвесторов - одна из важнейших тем сегодняшнего обсуждения", - пояснил Силуанов.

По его словам, на заседании, в частности, предстоит обсудить механизм привлечения частных инвестиций вслед за институциональными. "Связать средства частных инвесторов и институциональных - это наша основная задача. Без долгосрочных вложений мы не сможем обеспечить высокие темпы экономического роста", - считает министр.

В центре внимания будет и тема предсказуемости долговой нагрузки, сказал Силуанов. "Поскольку высокие объемы долга создают неопределенность для инвесторов, на встрече министров финансов "двадцатки" мы предполагаем поставить вопрос о среднесрочных ориентирах долговой политики стран, накопивших высокие долги", - уточнил министр.

Финансовая "двадцатка" обсудит также монетарные меры поддержки экономик. "Мы будем говорить о политиках количественного смягчения стран, которые держат резервную валюту, - сказал Силуанов. - Будем говорить о том, чтобы такая политика была понятной и предсказуемой".

По итогам заседания "финансовая двадцатка" примет коммюнике, которое в том числе ляжет в основу повестки дня саммита лидеров G20 в сентябре в Санкт-Петербурге.

Сейчас статус постоянного члена G20 имеют 19 стран и Европейский союз . В состав "двадцатки" входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, КНР, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.