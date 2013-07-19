Иностранные инвесторы бегут из Украины - СМИ

Иностранные инвесторы бегут из Украины, некоторые продают предприятия по 1 евро. Немцев, финнов и американцев пугают местные суды, коррупция, усиление провластных бизнес-кланов и бедность населения, пишет журнал «Корреспондент» от 19 июля.

Эксперты говорят, что сегодня слишком много украинского бизнеса сконцентрировано во власти на всех уровнях. В частности, Глеб Простаков, заместитель директора аналитического центра Экспертный совет, назвал одну из главных причин неспособности зарубежных предприятий выжить в Украине - невозможность конкурировать с теми, кто сам и устанавливает правила игры.

Издание добавляет, что при это отечественный бизнес освоил хитрую формулу рентабельности, научившись балансировать между уплатой "коррупционного налога" и приемлемым размером прибыли. Экономисты уверены, что такие проблемы касаются не только розничной торговли, но и большинства сфер бизнеса.

Стоит напомнить, что среди беженцев от украинских реалий - полтора десятка банков, включая немецкий гигант Commerzbank (его украинская дочка была куплена миллиардером и другом Президента Вадимом Новинским) и крупнейший банк Европы, британский HSBC, представители которого делились с «Корреспондентом» планами вложить рекордную для украинского рынка сумму в развитие розницы в стране. Издание пишет, что британцы 11 месяцев сражались с властями за получение базовых разрешений для работы в Украине, после чего подняли белый флаг и ретировались с рынка. Не смогли выжить в стране страховые компании - бельгийско-нидерландская Ageas и итальянская Assicurazioni Generali, польский дистрибьютор потребительской техники Action S.А, одежный бренд Seppälä финской компании Stockmann и даже российский промышленный гигант Мечел.

В статье отмечается, что хотя частично этот отток обусловлен проблемами в материнских структурах предприятий и кризисом отдельных рынков, основные его причины кроются в крайне неблагоприятной бизнес-среде в Украине.

Коррупция, невозможность защитить свои интересы в судах, нестабильность регуляторной среды - эти особенности ведения бизнеса в стране особенно ощутимы в регионах, озвучивает симптомы болезни Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Издание напоминает, что при этом за последние годы в Украину не зашел ни один крупный частный инвестор, а приток прямых инвестиций в пересчете на душу населения за два года сократился со 143 долл. до 132 долл., что в разы меньше, чем в Чехии (1 тыс. долл.) и Словакии (660 долл.), а также Казахстане (776 долл.) и России (360 долл.).

Да и эти вложения в Украину с натяжкой можно назвать иностранными инвестициями: в 2012 году две трети их объема составили деньги с Кипра, в то время как в большинстве развитых государств, по оценкам Международного валютного фонда, оффшоры либо не фигурируют в пятерке главных инвесторов, либо на их долю приходится не более 5% вложений.

Примечательно, что если же из статистики вычесть средства, поступающие из оффшорных зон, то цифры притока иностранных инвестиций в Украину будут и вовсе микроскопическими: не более 40 долл. на человека, что почти в 14 раз меньше, чем в среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития, включающей 34 самых развитых экономики мира (550 долл.).