Доллар на торгах пятницы продолжит укрепляться против евро - эксперт

Несмотря на то, что в пятницу, 19 июля, США не публикуют интересных данных, у USD есть все шансы продолжить укрепление, так как ожидания по курсу монетарной политики остаются прежними: ЕЦБ настроен гораздо мягче, чем ФРС, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, EUR/USD может продолжить снижение до 1,3073 и 1,3043.

В отношении экономики Великобритании наблюдаются позитивные сигналы, которые подтверждают, что темпы роста ВВП во втором квартале значительно ускорятся. Чем больше сигналов слабости из экономики Е-17 и сигналов восстановления Великобритании будет поступать, тем выше шансы EUR/GBP пробить сильную поддержку 0,86 с дальнейшей целью на 0,8548.

Министерство финансов Японии сегодня опубликует отчет по потокам капитала, который покажет, стали ли японские инвесторы чистыми покупателями иностранных облигаций. Если и в этот раз будет наблюдаться спрос на зарубежные бонды, рост USD/JPY продолжится. Ближайшей целью в таком случае будет отметка 100,81.

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