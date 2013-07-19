США могут урезать финансирование внешнеполитических программ на 20%

Республиканцы-законодатели, обладающие большинством в Палате представителей, предлагают значительно сократить финансирование внешнеполитических программ Соединённых Штатов. Законопроект, разрабатываемый комитетом по ассигнованиям, предлагает урезать такое финансирование в 2014 году на двадцать процентов по сравнению с текущим годом. В частности, предусматривается резкое сокращения бюджета Агентства США по международному развитию и уровня помощи иностранным государствам, передает Радио Свобода.

Как заявил председатель Комитета по ассигнованиям, конгрессмен из штата Кентукки Хэл Роджерс, финансовые реалии страны таковы, что Соединенные Штаты не могут позволить себе финансировать программы, не являющиеся приоритетными.

Ожидается, что предлагаемый Комитетом по ассигнованиям законопроект вызовет сопротивление со стороны администрации президента Обамы и контролируемого демократической партией Сената США.

Внешнеполитическое ведомство США выразило серьезную обеспокоенность в связи с предлагаемыми сокращениями финансирования. «Такие сокращения нанесут серьезный ущерб нашим интересам во всем мире», заявила в четверг представитель государственного департамента Мари Харф.