Госдолг по итогам 2013 может вырасти до 45% ВВП - эксперт

Государственный долг Украины по итогам 2013 года превысит предел, установленный бюджетом на текущий год, и составит от 40 до 45% ВВП.

Такой прогноз сделал руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен в эксклюзивном интервью УНИАН.

По словам аналитика, уровень госдолга на сегодня составляет 38% ВВП, что уже выше предусмотренного в бюджете на текущей год, поскольку бюджет основан на оптимистичных прогнозах роста ВВП на 3,4% и инфляции в 4,8%, которые пока не оправдываются. «По итогам года, если экономика будет развиваться по нашему базовому сценарию, предполагающему ее рост на 0,5-1%, уровень госдолга вырастет до 42-45% ВВП. Если за оставшиеся полгода удастся найти механизм для обеспечения большего роста, чем мы ожидаем, то уровень госдолга будет около 40%. Все зависит от того, насколько вырастет экономика во второй половине года», - прогнозирует Вальчишен.

В то же время, по словам аналитика, такие объемы госдолга являются целесообразными для Украины, поскольку в условиях экономического спада правительство должно поддерживать спрос, и заимствования являются одним из инструментов для такой поддержки. «Количественный предел (госдолга - УНИАН) определить трудно. Экономисты мирового уровня полагают, что тревожным сигналом и поводом для активного снижения зависимости правительства от долговых рынков является достижение госдолгом уровня 90% от ВВП», - сообщил эксперт.

Относительно эффективности долговой политики государства эксперт полагает, что на текущий момент ее еще рано оценивать, поскольку страна находится в посткризисном состоянии. «Текущие ориентиры – это вернуть экономику на траекторию роста. Вырастет экономика – снизится долг по отношению к ВВП», - говорит Вальчишен.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за май 2013 года снизилась на 656 млн долл., или на 0,95%, - до 68,579 млрд долл., в тоже время, с начала года сумма долга выросла на 4,084 млрд долл., или на 6,33%.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

Справка УНИАН. Группа «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. Группа создана в июне 2006 года, в ее состав входят инвестиционная компания и компания по управлению активами. Стоимость чистых активов публичных фондов под управлением группы по состоянию на 1 июля 2013 года превысила 210 млн грн.

Руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен работает на финансовом рынке с 1995 года, профессионально занимается аналитикой рынка ценных бумаг и макроэкономической ситуацией в Украине с 2000 года.