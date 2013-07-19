Финансовая G20 будет противодействовать размыванию налоговой базы

Финансовая G20 договорилась о совместной реализации плана действий по противодействию размывания налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Эти правила могут быть успешно реализованы, если мы будем применять их все вместе, то есть глобальная реализация этих правил. Реализация их в одной стране или даже группе стран не даст эффекта. Мы договорились о необходимости применения его в глобальном формате странами "двадцатки" и не только ими", - сказал он на пресс-конференции.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в пятницу на встрече министров финансов и глав центральных банков "большой двадцадки" представила доклад, включающий план действий для стран G20 по борьбе с легальным уходом от налогов и перераспределением прибыли, передает ПРАЙМ.

В плане действий содержатся предложения по разработке механизмов противодействия недобросовестной налоговой конкуренции, в том числе речь идет о пересмотре модельного соглашения об избежании двойного налогообложения.

"Мы готовы рассмотреть вопрос о заключении многосторонних соглашений, не двусторонних, как сейчас делается, а многосторонних. На наш взгляд, это будет более эффективным", - сказал Силуанов.

Он отметил, что G20 договорилась о разработке рекомендаций по правилам вычета различных расходов, по пересмотру подходов к трансфертному ценообразованию, ужесточению правил налогообложения прибыли иностранных контролируемых компаний. Будут разрабатываться меры по противодействию уклонению от налогов в условиях быстрого развития новых видов деятельности, в первую очередь цифровой экономики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Основной вопрос заседания стран G20 - поиск инвесторов для роста мировой экономики - Силуанов