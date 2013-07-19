ЕБРР выделит Армении кредит в 5,4 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Армении кредит на сумму в 5,4 миллиона евро, который будет направлен на улучшение водоснабжения для 1,1 миллиона жителей Еревана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу банка.

Программа будет реализована оператором водной системы Еревана - ЗАО "Ереван джур" и будет способствовать модернизации водной сети посредством улучшения доступности и сокращения потерь воды.

ЗАО "Ереван джур" полностью принадлежит французской компании Veolia Enviroment SA, которая является самым крупным поставщиком водных услуг в мире, действует в 66-ти странах и имеет богатый опыт в предоставлении услуг водоснабжения и отвода сточных вод.

Средства кредита будут использованы на восстановление изношенных участков системы распределения воды, замену труб системы водоснабжения, а также на установление новых счетчиков в домах.

В сообщении отмечается, что в дополнение к финансированию Европейский инвестиционный банк рассматривает возможность предоставления кредита в 5,4 миллиона евро, а Евросоюз посредством своего Инвестиционного инструмента соседства (Neighborhood Investment Facility - NIF) предоставит грантовые средства на сумму в 5,5 миллиона евро.

ЕБРР работает в Армении с 1993 года. На данный момент он инвестировал более 656 миллионов евро по 120 программам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЕБРР может выделить Донецку и Днепропетровску 35 млн евро для повышения энергоэффективности

ЕБРР инвестировал 50 млн евро в MK Group