Украине необходимо повысить кредитный рейтинг для сохранения стоимости заимствований - Вальчишен

Для сохранения стоимости привлечения внешних заимствований на приемлемом уровне Украина должна повысить суверенный кредитный рейтинг до сентября текущего года. Такое мнение высказал руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен в эксклюзивном интервью УНИАН.

По словам эксперта, с конца 2008 года стоимость денег в мире кардинально снизилась, но украинское правительство не сочло нужным улучшать кредитные рейтинги, при этом активность по заимствованию в иностранных валютах возросла. Вальчишен напомнил, что недавно международные рейтинговые агентства снова пересмотрели рейтинги Украины, снизив прогнозы до «негативного». «Мы можем «держать лицо» еще 1-2 месяца, но в сентябре будет заседание ФРС США, которое определит уровень ставок в долларах США. Согласно ожиданиям рынка, будет объявлено о постепенном сворачивании программы «QE3» (третьей по счету с 2008 года программы количественного смягчения), и базовые ставки вырастут», - сообщил эксперт.

«Мы занимаем больше и по более высоким ставкам. Украина привлекает внешние заимствования дороже, чем некоторые африканские страны. Буквально на днях Нигерия выпустила 10-летний евробонд по ставке 6,5%. Если бы мы сейчас вышли на рынок, то наша ставка составила бы не менее 10%», - сказал Вальчишен. По его словам, в мае расходы госбюджета по обслуживанию госдолга выросли до 3,3 млрд грн в месяц, в то время как с начала года эти расходы составляли 2,1 млрд грн в среднем за месяц.

Как сообщил эксперт, во второй половине 2013 года властям предстоит выплатить 5,6 млрд долл., из которых 3,6 млрд долл. приходится на Минфин, 1,7 млрд долл - на НБУ, а остальное, в виде процентных платежей, - на «Нафтогаз», Киевский горсовет, госбанки, «Укрзализныцю» и компанию «Финансирование инфраструктурных проектов». На 3-й квартал приходится 3,1 млрд долл., на 4-й - 2,6 млрд долл. платежей. По его прогнозам, для поддержания валютных резервов на стабильном уровне правительство будет пытаться занимать в иностранной валюте как из внешних источников, так и из внутренних (через валютные ОВГЗ). «Если же объемы заимствований будут недостаточными, то снижение валютных резервов НБУ неминуемо, что будет подпитывать негативные оценки среди кредиторов относительно кредитного риска правительства Украины и далее повышать стоимость внешних заимствований», - полагает он.

По словам Вальчишена, этот негатив может отразиться и на внутреннем рынке, где девальвационные ожидания будут укрощаться ужесточением монетарной политики, т.е. ростом процентных ставок на финресурсы в гривне, в результате чего ставки по депозитам и кредитам могут повыситься. «На мой взгляд, в этих условиях для поддержания валютных резервов НБУ на стабильном уровне и, соответственно, сохранения девальвационных ожиданий на низком уровне, необходимо возобновление программы сотрудничества с МВФ», - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%, в апреле - на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

На погашение внешнего и внутреннего долга Украине в текущем году необходимо направить примерно 13,7 млрд долл. по сравнению с 12 млрд долл. в 2012 году.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за май 2013 года снизилась на 656 млн долл., или на 0,95%, - до 68,579 млрд долл., в тоже время, с начала года сумма долга выросла на 4,084 млрд долл., или на 6,33%.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

Справка УНИАН. Группа «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. Группа создана в июне 2006 года, в ее состав входят инвестиционная компания и компания по управлению активами. Стоимость чистых активов публичных фондов под управлением группы по состоянию на 1 июля 2013 года превысила 210 млн грн.

Руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен работает на финансовом рынке с 1995 года, профессионально занимается аналитикой рынка ценных бумаг и макроэкономической ситуацией в Украине с 2000 года.