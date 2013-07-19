Арбузов: Украина нацелена на укрепление индекса инвестиционной привлекательности

Украина нацелена на укрепление индекса инвестиционной привлекательности и сделает все необходимое для реализации евроинтеграционных устремлений. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов во время встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

«Мы однозначно нацелены на укрепление индекса инвестиционной привлекательности Украины и будем осенью принимать необходимые для этого законы. Украина определила вектор своего развития, и мы сделаем все, чтобы сделать шаг в Европу», - подчеркнул Арзбузов.

При этом вице-премьер обратил внимание членов бизнес-ассоциации на то, что уже принятые законопроекты, в частности, по вексельному обороту и трансфертному ценообразованию – не противоречат нормам ЕС. Говоря об использовании казначейских векселей для оформления задолженности, Арбузов сказал: «Это возможность, а не обязанность. Хотите – используйте, но живых денег никто не отменял».

Он напомнил, что векселя можно будет использовать в трех направлениях – как оформление возмещений по НДС, возмещений по задолженности в целом и как инструмент кредитования.

Кроме того, Арбузов предложил участникам ЕБА в случае возникновения трудностей, связанных с имплементацией законов, обращаться непосредственно в правительство за разъяснением.

Как сообщал УНИАН, Европейская Бизнес Ассоциация, объединяющая 950 европейских, международных и украинских компаний, несколько улучшила индекс инвестиционной привлекательности Украины во втором квартале до 2,16 балла из пяти возможных, в то время как в первом квартале этот показатель составлял 2,12 балла. Он оказался худшим за все время составления индекса – с 2008 года.