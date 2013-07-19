«ВТБ Банк» снизил прибыль на 37,5%

«ВТБ Банк» в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизил прибыль на 37,5% – до 239,184 млн грн.

Об этом банк сообщил в отчете, обнародованном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, в первом полугодии активы банка снизились на 12,04% - до 29,523 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 8,43% - до 21,043 млрд грн, обязательства – на 14,20% - до 25,882 млрд грн, средства клиентов выросли на 3,05% - до 12,490 млрд грн, собственный капитал на 7,08% - до 3,641 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 5,416 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «ВТБ Банк» в первом квартале 2013 года снизил чистую прибыль в 7,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 78,96 млн грн.

Согласно информации на официальном сайте банка, «ВТБ Банк» в 2012 году по национальным стандартам получил 951,4 млн грн прибыли против 356,97 млн грн убытка в 2011 году. По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2012 года банк получил убыток в размере 893,49 млн грн, в то время как по итогам 2011 года прибыль банка составляла 106,92 млн грн.

«ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Более 99,9% акций банка принадлежат российскому «Внешторгбанку».