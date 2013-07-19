Программа развития конкуренции в Украине может быть принята уже осенью

Программа развития конкуренции в Украине на 2014-2024 годы может быть оформлена в законопроект, одобрена Кабинетом министров и передана на рассмотрение в Верховную Раду уже к осени текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Антимонопольном комитете Украины заявил первый заместитель главы АМКУ Рафаэль Кузьмин.

«Программа должна быть утверждена Кабмином – в этом месяце или в следующем. И затем выносим на сессию. Программа будет оформлена отдельным законопроектом с указанием необходимых к принятию новых законов с конкретными сроками выполнения – в целом это 73 мероприятия, которые охватывают еще 700 более мелких мероприятий. Это очень объемные вещи», - сказал Кузьмин.

Он обратил внимание, что цель программы – развитие конкуренции на товарных рынках Украины и усовершенствование механизма государственного регулирования товарных рынков.

«Наша цель – как минимум, олигопольная структура на отдельно взятых рынках, но мы стремимся к тому, чтобы поддерживать конкуренцию», - сказал Кузьмин.

По его словам, Программа отвечает целому ряду рекомендаций, выданных Украине в рамках сотрудничества с ООН и подразделением ООН по торговле и развитию ЮНКТАД.

«Нам порекомендовали, например, пересмотреть отношения с отраслевыми регуляторами. Что имеется в виду? Нужно организовать рабочие группы и межведомственные комиссии для того, чтобы эффективно осуществлять защиту конкуренции на рынках, а регуляторам - оперативно решать вопросы тарифообразования и лицензирования», - подчеркнул Кузьмин.

Как сообщал УНИАН, в феврале глава АМКУ Василий Цушко заявлял, что Кабинет министров и Антимонопольный комитет Украины для улучшения инвестиционного климата Украины разработают Программу по развитию конкуренции на 2014-2024 годы.

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