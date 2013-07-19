Госстат улучшил показатель золотовалютных резервов Нацбанка

Государственная служба статистики улучшила показатель золотовалютных резервов НБУ на 0,4 п.п., или на 101 млн долл. – до 23,245 млрд долл., против обнародованного ранее Национальным банком Украины (НБУ) показателя на 1 июля в 23,144 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, золотовалютные резервы НБУ в июне снизились на 5,3%, или на 1,296 млрд долл., и на 1 июля составили 23,245 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 5,3%, или на 1,301 млрд долл.

По данным на сайте Государственной службы статистики, на 1 июля 2013 года резервы в иностранной валюте составили 21,698 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 14,32 млн долл., золото - 1,533 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по предварительным оценкам НБУ, золотовалютные резервы в июне снизились на 5,7%, или на 1,397 млрд долл., и на 1 июля составили 23,144 млрд долл., с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 5,7%, или на 1,402 млрд долл.

Золотовалютные резервы НБУ в мае 2013 года сократились на 2,8% - до 24,541 млрд долл., с начала года - на 0,02%, или на 5 млн долл.

В декабре 2012 года они сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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