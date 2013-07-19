В Турцию вернулось около 1 млрд долл. инвестиционных капиталов

Предпринятые центробанком Турции меры позитивным образом были восприняты и отразились на рынке. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил вице-премьер Турции Али Бабаджан, сообщает ИТАР-ТАСС .

"После сделанного в понедельник заявления центробанка был отмечен рост показателей. За последние четыре дня в нашу экономику вернулось около 1 миллиарда долларов. Это позитивный процесс. Очевидно, что центробанк, его заявления, успешно влияют на финансовую сферу", - сказал он.

Вице-премьер воздержался от комментариев относительно того, как меры ЦБ повлияют на средне- и долгосрочные перспективы рынка, отметив, что "правительство и ЦБ делают шаги в рамках выработанных программ".

ЦБ вынужден был провести крупную валютную интервенцию в связи с резким падением курса турецкой лиры к доллару США. С 11 июня по 18 июля в общей сложности было продано около 6,5 миллиарда долларов. Эта мера помогла несколько укрепить национальную валюту и нормализовать ситуацию на бирже. Однако, как ранее заявлял Бабаджан, из-за неверного восприятия протестных событий в стране ряд инвесторов вывели свои активы /около 3 млрд долларов/ из Турции. Сейчас капиталы начали возвращаться в республику.

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