Украина вошла в тридцатку крупнейших импортеров мира – отчет ВТО

Украина вошла в тридцатку крупнейших импортеров товаров и услуг в мире по итогам 2012 года, заняв 25-е место с объемом импорта 85 млрд долл.

Об этом говорится в отчете Всемирной торговой организации “World Trade Report -2013”, размещенном на сайте организации.

При этом по объемам импорта услуг Украина заняла 24-е место, потратив в 2012 году на эти цели 19 млрд грн.

Как отмечается в отчете, доля Украины в общемировом объеме импорта составляет 0,6%. При этом ежегодный прирост импорта в страну составляет не менее 2%.

По показателю экспорта Украина в 2012 году заняла 37-е место с объемом экспорта 68,5 млрд долл.

«Ежегодный доклад по торговле отражает современное положение дел и анализ предыдущих периодов, предоставляя возможность оценить влияние тех или иных процессов на состоянии мировой торговли», - отмечается в докладе.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики Украины, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился в 2,4 раза - до 2,433 млрд долл.

В январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года экспорт товаров из Украины снизился на 3,5% - до 27,193 млрд долл., импорт сократился на 12,7% - до 29,626 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-мае 2013 года составил 0,92 (в январе-мае 2012 года – 0,83).

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.

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