Межбанк закрылся усилением позиции гривни

В пятницу, 19 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США укрепились до 8,1455/8,1485 грн/долл. с 8,1495/8,1535 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро повысились до 10,6882/10,6961 грн/евро с 10,6975/10,7067 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни понизились до 0,2514/0,2518грн/рубль с 0,2512/0,2516 грн/рубль на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3100/1,3140.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 18 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1495/8,1535 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,6804/10,6896 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2512/0,2516 грн/рубль.