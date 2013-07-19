Кабмин утвердил три первых проекта для кредитования под госгарантии

Кабинет министров утвердил три первых проекта для привлечения кредитов на общую сумму 1,65 млрд грн под государственные гарантии в рамках Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы – 2 проекта по развитию транспортной инфраструктуры в Виннице и проект строительства первой очереди Днестровской ГАЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

В сообщении отмечается, что “правительство проанализировало целесообразность предоставления государственных гарантий на оформление кредита в сумме до 1,5 млрд гривень для реализации проекта «Строительство первой очереди Днестровской ГАЭС в составе трех агрегатов».

Условиями предоставления гарантий, согласно сообщению, является эффективная процентная ставка до 9,5% и срок использования кредита - до 10 лет.

Согласно проекту, исполнителем и получателем бюджетных средств является ОАО «Укгидроэнерго».

Кроме того, одобрен проект «По обновлению подвижного состава автобусного и троллейбусного парков» в Виннице, в рамках которого предусматривается приобретение 40 новых троллейбусов и 30 новых автобусов.

Для его реализации планируется привлечь под госгарантии кредит на сумму, не превышающую 113,5 млн грн.

Также одобрен проект «Строительство ул. Келецкой и трамвайной линии от ул. Квятека до автовокзала «Западный» в г. Винница », который предусматривает привлечение под госгарантии кредита на сумму, не превышающую 36,4 млн грн.

Условиями предоставления гарантий под эти проекты является эффективная процентная ставка до 10% и срок использования кредита - до 10 лет. Кроме этого, предлагается установить погашение и обслуживание кредита под госгарантии за счет государственного бюджета и бюджета Винницы в соотношении 50 на 50.

Как сообщал УНИАН, Финансово-кредитный совет, возглавляемый первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым, утвердил три первых проекта, для реализации которых правительство предоставит государственные гарантии, среди которых проект строительства первой очереди Днестровской ГАЭС и 2 проекта развития транспортной инфраструктуры в Виннице.

13 июля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что строительство первой очереди Днестровской ГАЭС завершится в 2015 году.

Общая сметная стоимость объекта составляет 8,46 млрд грн, в том числе за счет госбюджета - 1,56 млрд грн, собственных средств ОАО «Укргидроэнерго» - 4,56 млрд грн, кредитов, в том числе под госгарантии - 2,33 млрд грн.

На 1 января 2013 объект профинансирован на сумму 5,1 млрд грн.