Миндоходов в 1-м полугодии реализовало конфискованные на таможне товары на 53,8 млн грн

Таможенные органы Министерства доходов и сборов Украины в первом полугодии 2013 года перечислили в госбюджет 53,8 млн грн, полученных в результате реализации конфискованного на таможне имущества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

Отмечается, что перечисленные средства вдвое превышают аналогичный показатель прошлого года.

«42 млн грн из перечисленных средств составили валюта и ценности, 8,5 млн грн – доходы от реализации имущества, 2 млн грн – доходы от реализации быстропортящегося товара, собственник которого за ним не вернулся, и 1,3 млн грн – доходы от реализации имущества, от которого отказались в пользу государства», - сообщили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, с середины февраля в Украине проводится спецоперация «Госграница-2013», целью которой является усиление мер по противодействию коррупции и служебным правонарушениям, нарушениям таможенных правил и возможному занижению таможенной стоимости товаров. Специальные рабочие группы проверяют правильность таможенного оформления товаров в зонах деятельности таможенных органов.