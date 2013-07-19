Участники системы электронных платежей НБУ за полгода нарастили расчеты до 5,680 трлн грн

Участники Системы электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, нарастили объем электронных расчетов на 8% - до 5,680 трлн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Согласно сообщению, за указанный период количество платежей, проведенных участниками СЭП, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло на 2% - до 163,762 млн платежей.

По информации Национального банка, 93%, или 152,236 млн платежей было проведено банками. Наибольшее количество - 65% платежей - составили платежи на сумму до 1 тыс. грн, при этом сумма этих транзакций составила только 0,5% общей суммы проведенных платежей.

Как сообщает НБУ, среднедневной остаток на счетах участников СЭП составил 27,8 млрд грн. В первом полугодии в среднем за день обрабатывалось 1,365 млн начальных платежей и электронных расчетных сообщений на сумму 47,335 млрд грн.

Справка УНИАН. СЭП НБУ, согласно действующему законодательству, является государственной системой межбанковских расчетов. СЭП обеспечивает проведение расчетов в пределах Украины между банками как по поручению клиентов, так и по обязательствам банков и других участников системы.

В СЭП выполняются межбанковские переводы в обязательном файловом режиме и, по желанию банка, в режиме реального времени. На 1 июля участниками СЭП НБУ были 457 учреждений, в том числе 176 банков Украины, 215 их филиалов, 28 органов Госказначейства, 37 учреждений НБУ и "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках".