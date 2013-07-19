Банк «Финансовая инициатива» сократил прибыль на 37,6%

Банк «Финансовая инициатива», подконтрольный бизнесмену Олегу Бахматюку, в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократил чистую прибыль на 37,62% - до 383 тыс. грн.

Об этом банк сообщил в отчетности, обнародованной на официальном сайте.

Согласно сообщению, в первом полугодии активы банка выросли на 4,25% - до 10,463 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 11,85%, до 9,098 млрд грн, обязательства - на 5,24%, до 8,554 млрд грн, средства клиентов - на 30,39%, до 5,243 млрд грн, собственный капитал - на 0,02%, до 1,909 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 1,850 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банк «Финансовая инициатива» в первом квартале 2013 года сократил чистую прибыль на 45,18% по сравнению с первым кварталом 2012 года - до 199 тыс. грн.

Справка УНИАН. Банк «Финансовая инициатива» (Киев) работает на рынке Украины с 2005 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является финансовая компания «Инвест-Сервис» (100% акций банка). Согласно сведениям СМИ, банк принадлежит бизнесмену Олегу Бахматюку, владельцу одного из крупнейших аграрных производителей Украины компании Ukrlandfarming.

В ноябре прошлого года Бахматюк через компанию Quickcom Limited (Кипр) сконцентрировал 67,7% акций «VAB Банка», входящего в группу крупнейших банков Украины. В конце декабря Quickcom Limited нарастила участие в уставном капитале банка до 82,9%.

Группа компаний Ukrlandfarming – один из ведущих вертикально интегрированных агрохолдингов Украины. В управлении Ukrlandfarming находится более 530 тыс. га земли. Основные направления деятельности: растениеводство, семеноводство, молочное и мясное животноводство, птицеводство, производство яиц и яичного порошка, производство сахара, переработка, хранение и торговля зерновыми и техническими культурами, дистрибуция семян, средств защиты растений, минеральных и специальных удобрений, агротехники, запчастей, технический сервис.