Центробанк Китая отменил нижний предел кредитных ставок

Центробанк Китая в пятницу объявил о долгожданных реформах процентной ставки, отменив нижний предел ставок, по которым банки кредитуют клиентов.

Народный банк Китая также сообщил в заявлении на своем сайте, что отменяет минимум по кредитным ставкам для коммерческих банков. Это означает, что банки теперь смогут снижать ставки так, как они считают целесообразным, чтобы привлекать заемщиков, передает Reuters.

Центробанк надеется, что это снизит финансовые расходы для компаний. Однако он не отменил "потолок" для депозитных ставок, сейчас составляющий 110 процентов от ставки-ориентира, что многие экономисты считают более важным шагом, который Пекин в конце концов будет вынужден сделать в рамках либерализации режима.

"Это большой прорыв в финансовых реформах. Раньше люди думали, что Центробанк будет только постепенно снижать минимум для кредитных ставок. Сейчас они отменили нижний предел раз и навсегда", - сказал Ван Тао из China Centre for International Economic Exchanges (CCIEE).