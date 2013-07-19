ВВП Беларуси за полгода вырос на 1,4%

Минск. В Беларуси в январе-июне 2013 года ВВП составил в текущих ценах 284,98 трлн рублей (32,2 млрд долл.), увеличившись в реальном выражении на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Согласно сообщению, объем промпроизводства в Беларуси за январь-июнь сократился в сопоставимых ценах на 4,2% - до 302,8 трлн рублей (34,21 млрд долл.). Объем сельхозпроизводства вырос на 1,5% - до 32,76 трлн рублей (3,7 млрд долл.).

«Положительная динамика ВВП поддерживается высокими темпами роста инвестиций в основной капитал - на 8,8%, до 85,27 трлн рублей (9,6 млрд долл.), и розничного товарооборота, который вырос на 18,8% - до 122,135 трлн рублей (13,8 млрд долл.). Оптовый товарооборот увеличился на 2,6% - до 248,11 трлн рублей (28,035 млрд долл.)», - отмечает Белстат.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с целевым прогнозом социально-экономического развития Беларуси, на 2013 год запланирован рост ВВП на 8,5%.

В 2012 году ВВП Беларуси вырос на 1,5% при целевом прогнозе 5-5,5%.

МВФ оценивает потенциал роста белорусской экономики в этом году на уровне 2,1%.

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