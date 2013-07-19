Бюджет Украины без учета обслуживания госдолга в мае сведен с профицитом – эксперт

«Первичный» баланс государственного бюджета, который представляет собой доходы за вычетом расходов без учета платежей по обслуживанию госдолга, по итогам мая сведен с профицитом.

Об этом сообщил руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен в эксклюзивном интервью УНИАН.

По его словам, эксперты компании анализируют «первичный» баланс госбюджета, который является более информативным показателем выполнения бюджета и отражает реальную динамику роста доходов и расходов. «Первичный баланс в мае, а также в январе, феврале и в марте, был сведен с профицитом. Был провал в апреле - дефицит первичного баланса в связи с недобором по доходам составил более 9,5 млрд грн. На мой взгляд, ситуация с бюджетом не носит характер обреченности. Первичный профицит подтверждает намерения правительства наладить контроль за госфинансами», - прокомментировал эксперт.

Согласно прогнозам компании, в оставшиеся месяцы текущего года первичный дефицит будет составлять в среднем чуть более 3 млрд грн в месяц и по итогам года он достигнет 2% от ВВП. «Своеобразным ориентиром для оценки эффективности бюджетной политики может быть первичный дефицит, и если он достигнет 4-5% ВВП на долгосрочном отрезке времени, это будет означать серьезные проблемы для экономики», - отметил Вальчишен.

По прогнозам аналитиков компании, в случае оптимистического сценария реальный рост ВВП составит 2%, промпроизводство завершит год с нулевым ростом, бюджетный дефицит (уровень правительства) составит 3% ВВП, уровень госдолга (прямой и гарантированный) - 38% ВВП. Согласно пессимистическому сценарию, падение ВВП составит 1%, спад промпроизводства — 4%, бюджетный дефицит — 5% ВВП, госдолг — 48-50% ВВП. При обоих сценариях дефицит внешней торговли сохранится на уровне 6% ВВП.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины за первое полугодие 2013 года увеличился в три раза - до 22,5 млрд грн против показателя в 6,7 млрд грн за первое полугодие 2012 года.

Государственный бюджет Украины за 2012 год сведен с дефицитом 53,387 млрд грн, что в 2,3 раза больше дефицита 2011 года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Справка УНИАН. Группа «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. Группа создана в июне 2006 года, в ее состав входят инвестиционная компания и компания по управлению активами. Стоимость чистых активов публичных фондов под управлением группы по состоянию на 1 июля 2013 года превысила 210 млн грн.

Руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен работает на финансовом рынке с 1995 года, профессионально занимается аналитикой рынка ценных бумаг и макроэкономической ситуацией в Украине с 2000 года.

Полный текст интервью с аналитиком читайте на сайте «УНИАН-Экономика»: http://economics.unian.net/rus/news/172910-aleksandr-valchishen-u-ukrainyi-est-maksimum-dva-mesyatsa-dlya-povyisheniya-kreditnyih-reytingov.html