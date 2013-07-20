С начала года в мире изъято около 317 тысяч фальшивых купюр евро

За первые шесть месяцев текущего года во всем мире было изъято около 317 тысяч фальшивых банкнот единой европейской валюты.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Европейский центральный банк, это число является самым высоким с 2010 года.

Популярностью среди фальшивомонетчиков пользовались, прежде всего, 20-евровые купюры (38 процентов случаев), на втором месте - банкноты достоинством в 50 евро (44,1 процента). Однако, по данным ЕЦБ, активно подделываются и новые версии 5-евровых купюр, которые начали печатать лишь в этом году. В финрегуляторе ранее отмечали, что они надежно защищены новыми водяными знаками и видоизмененной боковой голограммой.

Как бы то ни было, серьезных опасений эта статистика вызывать не должна. В частности, на территории Германии на 10 тысяч жителей приходится всего около 5 недействительных банкнот. Если учитывать все страны валютного союза, то вероятность получить сдачу "фальшивками" несколько больше - 19 купюр на 10 тысяч человек.

Вызывает беспокойство активность фальшивомонетчиков в Бельгии и Нидерландах, где было изъято 21,5 тысячи и 19 тысяч поддельных банкнот соответственно.

По словам представителя германского центробанка (Бундесбанка) Хельмута Риттена, ущерб, нанесенный фальшивомонетчиками в первом полугодии текущего года, составляет 16 миллионов евро. "Этот показатель остается стабильным с 2011 года. Что касается Германии, то там было изъято фальшивых денег на сумму в 1,1 миллиона евро", - заявил он. По его мнению, работодатели должны позаботиться о том, чтобы нанимаемые ими кассиры помнили обо всех степенях защиты купюр и могли определять фальшивку на глаз или на ощупь.

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