Еврокомиссар считает, что экономика Европы постепенно возвращается к росту

Экономические индикаторы свидетельствуют о постепенном возвращении к росту экономики Европы, заявил еврокомиссар по экономике и финансам Олли Рен.

"Во вторую половину 2013 года мы входим на фоне стабилизации экономической активности и повышения доверия", - отметил Рен.

В то же время он заявил, что в следующем году уровень безработицы все еще будет находиться на недопустимо высоком уровне, хотя и будет зафиксирован небольшой рост занятости, сообщают "Вести Экономика".

"Мы прогнозируем структурное улучшение бюджетных расходов примерно на 0,8% в 2013 году как в еврозоне, так и в ЕС в целом", - отметил Рен.