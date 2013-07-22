Bank of Cyprus будет разделен на два банка - СМИ

Правительство Кипра на переговорах с представителями тройки кредиторов достигло принципиального соглашения о разделе Bank of Cyprus на коммерческий банк и банк недвижимости, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, первый банк будет работать как обычное финансовое учреждение, а во второй будут переданы 22 крупных проекта землеустройства и долги предприятий, которые не в состоянии погасить свои кредиты. Как сообщается, тройка ожидает от кипрской стороны предложения, как можно будет передать активы и имущество от коммерческого банка в банк недвижимости, и подробности соглашения. Согласно данным СМИ, временный управляющий банка Христос Соротос накануне на встрече с представителями тройки заявил, что реорганизация Bank of Cyprus должна завершиться до 30 сентября. Санация банка продолжается, а в ближайшее время ожидается отчет аудиторской компании KPMG, на основании которого будут приняты решения по окончательному списанию с незастрахованных депозитов.

Как сообщал УНИАН, Центральный банк Кипра принял решение о полной продаже бизнеса Laiki Bank на Кипре банку Bank of Cyprus (обе структуры представлены в Украине). Реорганизация банков проходит с марта, когда на острове разразился финансовый кризис. После завершения санации Bank of Cyprus финансовые власти страны ослабят ограничения на движение капитала.

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