Программа по спасению португальской экономики ставится под сомнение

В Португалии прошли переговоры по урегулированию политического кризиса и завершились провалом. Таким образом, программа по спасению экономики ставится под сомнение.

Правящая коалиция и оппозиция так и не нашли общий язык. Президент Португалии Анибал Каваку Силва заявил, что правительство премьер-министра Педро Пассоса Коэльо будет оставаться на своем посту до истечения срока полномочий в 2015 г., и вновь подтвердил, что против досрочных выборов, сообщают "Вести Экономика".

Президент пытается получить поддержку парламента, чтобы выполнить программу жесткой экономии, без которой получение очередного транша помощи от внешних кредиторов невозможно.

Напомним, что Португалия долгое время была образцом для подражания по проведению мер жесткой экономии, однако политический кризис, возникший в начале лета, может поставить крест на успехах правительства.

Рынки не могли оставить это без внимания, и на прошлой неделе доходность по десятилетним облигациям составляла почти 7%. Слишком много для страны, которая планировала в следующем году вернуться на открытый рынок.