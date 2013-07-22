Поступления в сводный бюджет за полгода составили 204 млрд грн - Миндоходов

Объем поступлений в сводный бюджет за первое полугодие 2013 года составил 204 млрд грн, что на 1,7 млрд грн (на 1%) больше аналогичного показателя прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Большую часть поступлений составили платежи по налогу на добавленную стоимость – 61,4 млрд грн (прирост 6,7% или 2,7 млрд грн) по сравнению с первым полугодием 2012 года), налогу на прибыль – 30,8 млрд грн (прирост 6,4% или 1,8 млрд грн), акцизному налогу – 14,7 млрд грн (прирост 20,9%, 2,4 млрд грн), и импортной пошлины – 6,2 млрд грн», - пояснили в Миндоходов.

В министерстве также сообщили, что из общего объема поступлений в государственный бюджет перечислено 160 млрд грн, в местные бюджеты – 43,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем бюджетных возмещений по налогу на добавленную стоимость (НДС) субъектам хозяйствования в Украине в январе-июне 2013 года составил 27,5 млрд грн, что на 19,4% больше аналогичного показателя прошлого года.

Верховная Рада Украины 6 декабря 2012 года приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год». Бюджет принят с дефицитом 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.